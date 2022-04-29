Песков: Путин не стал приглашать глав иностранных государств на празднование Дня Победы в Москву

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29 апреля 2022, 15:31

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Российские власти в этом году не приглашали никого из глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в Москву. Эту информацию в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, пока не планируется, что на 9 мая в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня пояснил журналистам, что в этом году дата не юбилейная, и на День Победы в России из иностранных лидеров никого не пригласили. Песков подчеркнул, что "это святой праздник для всей России, для всех россиян".

В России в этом году 9 мая будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Парад в честь Дня Победы традиционно пройдет на Красной площади 9 Мая.

Песков опроверг сообщения СМИ о приезде 9 мая президента Палестины Махмуда Аббаса.