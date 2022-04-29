Эксперт Раевский предупредил, что покупать подписки к заблокированным ресурсам в даркнете ненадежно

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2022, 15:30

Фото: pixabay.com

На теневых площадках начали размещать объявления о продаже доступа к заблокированным в России зарубежным сервисам Spotify, Netflix, Pornhub и другим.

Стоимость учетных записей – от несколько десятков рублей и выше в зависимости от длительности подписки. Продавцы чаще всего представляются магазинами цифровых товаров и даже обещают предоставить временную гарантию, однако есть большая вероятность, что все это лишь пустые обещания.

По мнению экспертов, прежде чем покупать подобную подписку на теневых площадках, нужно сто раз подумать. «Это неэтично. Аккаунты предлагается установить и использовать подписчику. Но это ненадежно, так как пользователь, у которого украли аккаунт, может обратиться в службу поддержки и восстановить доступ. По этой причине у покупателя из даркнета может пропасть купленная подписка», – предупредил в экслюзивном комментарии для "Аргументов недели" Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion. Он также подчеркнул, что обычно такие аккаунты в даркнете – ворованные.