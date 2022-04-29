СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2022, 14:58 Источник: РИА Новости

Александр Бастрыкин, фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Российский следственный комитет возбудит уголовное дело после обстрела ВСУ монастыря в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В сообщении говорится, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести дело и «расследовать факт» обстрела монастыря в Луганской народной республике военными силами Украины. Согласно поручению, следователи должны «зафиксировать следы совершенного преступления против мирного населения и принять меры к установлению причастных к нему лиц из числа украинских силовиков».

Ранее сотрудники СК РФ совместно с правоохранителями республик Донбасса проводили расследование обстрела украинскими вооружёнными формированиями полевого военного госпиталя.