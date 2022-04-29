Бывший губернатор Сахалина «загремел» на 15 лет

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29 апреля 2022, 13:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

15 лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Сахалинской области за «взносы» от кандидатов в депутаты Южно-Сахалинской думы. Помимо внушительного срока ему был назначен штраф размером в 500 миллионов рублей. Четыре дня Южно-Сахалинский городской суд оглашал приговор экс-губернатору, а также бывшему вице-мэру города Алексею Лескину. Бывший глава региона обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 статьи 290 УК РФ (получение взяток) и ч.1 ст.30. Речь идёт о создании специальной орггруппы на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 5-го созыва в 2014 году.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, организовали получение взяток от 2-х до 10 млн рублей. Взятки требовались от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска. Всего преступниками получено более 100 млн рублей. Стоит напомнить, что по первому уголовному делу экс-губернатора приговорили к 13 годам лишения свободы, штрафу в размере 500 млн, лишили всех государственных наград и возможностей занимать госдолжности 5 лет.

После оглашения приговора о 15 годах колонии, бывший глава региона никак не отреагировал, а продолжил читать книгу «Белые одежды» Владимира Дудинцева. Подельнику Хорошавина, Алексею Лескину, присудили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд постановил изменить меру пресечения Лескина с подписки о невыезде до заключения под стражу. Приговоры могут быть обжалованы в 10-дневный срок.