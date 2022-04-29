Эксперт по инфобезопасности Лукацкий заявил, что хакеры «подсаживают» компьютеры на скрытые программы-майнеры

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29 апреля 2022, 09:10 Источник: Радио Sputnik

компьютер, pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как выяснить, что хакеры "подсадили" скрытую программу-майнер на компьютер. Это может привести к быстрому износу устройства.

Алексей Лукацкий пояснил, что программы-майнеры используют ресурсы чужих компьютеров для зарабатывания денег посредством добычи криптовалюты.

Эксперт в разговоре с Радио Sputnik отметил, что понять о работе таких программ можно по увеличившейся нагрузке на центральный процессор компьютера. Для проверки достаточно запустить диспетчер задач. В обычном режиме использования устройства нормальная загрузка процессора составляет от 15 до 25 процентов, в целом этот показатель не должен превышать 35 процентов. Программы для скрытого майнинга в свою очередь способны поднять этот уровень до 100 процентов.