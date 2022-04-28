Ушел из жизни актер Сергей Карякин

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28 апреля 2022, 23:13

Сергей Карякин, фото: vk.com/club_sergey_karyakin

Ушел из жизни актер театра и кино Сергей Карякин. Артисту 25 марта исполнилось 50 лет. О смерти Сергея Карякина сообщила его коллега Елена Ксенофонтова.

"Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка", - написала актриса в соцсети. У Сергея Карякина остались сын, супруга, родители.

У актера был диагностирован рак языка. В последнее время Карякин не мог разговаривать и принимать пищу, самостоятельно передвигаться. О болезни супруга недавно в программе "Ты не поверишь" рассказала жена актера Лилия Карякина.

Заболевание было выявлено на агрессивной стадии. Мужчина поздно обратился к врачам.

Карякин получил популярность по ролям в многосерийном фильме "В круге первом", в сериале "Высший пилотаж", фильмах "День отчаяния", "Клад могилы Чингисхана", "Нюхач", "Бедная Настя".