Владимир Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2022, 22:26

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников скорой помощи.

День работника скорой медицинской помощи (СМП) отмечается в России 28 апреля с 2021 года.

В Москве 124 года назад появились первые кареты для перевозки пациентов. Сейчас в России десятки тысяч бригад, сотрудники скорой спасли жизни миллионам людей.

Путин, поздравляя работник СМП, отметил, что это праздник людей особой закалки и высоких человеческих достоинств, которые выполняют важную и благородную миссию – первыми оказывают медицинскую помощь, защищают жизнь и здоровье граждан и в экстренных ситуациях демонстрируют компетентность, умение действовать оперативно и четко, не жалея себя.

Глава государства отметил самоотверженность медиков в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В поздравлении Путина указано, что "лучшие качества специалистов скорой помощи проявились в период эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества, для всей страны".

"Ваша самоотверженная работа заслуживает искренней благодарности и признания", - подчеркнул Путин.