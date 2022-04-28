В Подмосковье людям вернули более 32 миллионов рублей переплат за ЖКУ

В начале 2022 года были проведены проверки Госжилинспекции Московской области. Благодаря этому, жителям 15 округов вернули 32 миллиона 382 тысячи 266 рублей переплат за ЖКУ. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В Ленинском округе произвели самый большой перерасчёт в размере 26 миллионов 97 тысяч, в Серпухове - 1 миллион 605 тысяч, в Егорьеве - 1 миллион 98 тысяч, в Пушкинском округе вернули более 987 тысяч, а в Мытищах свыше 788 тысяч.
В апреле ЖКУ вернуло около 850 тысяч рублей. Эти переплаты пришлись в основном на отопление и оплату общедомовых нужд.
«Если у жителя есть основание сомневаться в корректности начислений, следует обратиться в свою управляющую компанию. Сверять значения УК обязаны немедленно и сразу же выдавать документы с исправленными расчетами», - отметила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.
Федина считает, что редко вопросы требуют глубокой проработки, но если это всё же случается, то сроки проверки и получения документов с исправленными начислениями могут увеличиться.
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