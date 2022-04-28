Татьяна Баранчеева рассказала, как сберечь две тысячи деревьев с помощью электронных платежей

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28 апреля 2022, 21:23

Фото: pixabay.com

Знали ли вы, что переход на электронные платежи спасет жизнь около двум тысячам деревьев ежегодно? Это происходит благодаря отказу от бумажных носителей, рассказала заместитель министра ЖКХ Московской области Татьяна Баранчеева телеканалу «360» и интернет-изданию «Подмосковье сегодня».



«Мы запланировали эту программу перехода на платежный документ в электронном формате. Это новшество, которое пока не реализовано в России», – поясняет министр.



Отказ от бумажного носителя это не только удобно для пользователей, но и положительно для экономики, в плане сбережения природных ресурсов. Если перейти на ЕПД в электронном формате, за один год можно спасти семь гектаров леса.



Чем же удобны электронные сервисы? С помощью них можно в любое время получить полную информацию о начислениях за коммунальные услуги, передать показания и без комиссии оплатить счета, а также задать вопросы. Главное, что для всего этого вам не потребуется идти в офис, а еще можно получить различные приятные бонусы и кешбэк.



«Личный кабинет и мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» позволяют жителям пользоваться «умной платежкой» и всеми услугами расчетного центра дистанционно, комфортно и выгодно. Если клиент желает получать электронный платежный документ, ему необходимо дать свое согласие и подписаться на рассылку электронной квитанции в Личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн», – рассказала генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.