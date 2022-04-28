Подмосковью не грозит нехватка кормов из кукурузы на ближайшие два года

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28 апреля 2022, 21:11

Фото: pixabay.com

До 2024 года в Подмосковье не ожидается нехватки кормов из кукурузы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области известно, что в этом году Подмосковье увеличит посевные площади под кукурузу на 3,5 тысячи гектаров. Большую часть из них отдадут под кормовой вид кукурузы.



При этом на первом месте по производству семян гибридов кормовой кукурузы стоит Кабардино-Балкарской Республике.



«С учетом закрытия потребности в 2022 году у производителей семян кукурузы сформирован запас на 2023 год, что позволит нам на 100% обеспечить себя отечественными семенами», - отметил глава ведомства Владислав Мурашов.