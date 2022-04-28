В Минтрансе Крыма сообщили, что возобновление круизов по Черному морю на лайнере

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28 апреля 2022, 18:00 Источник: РИА Новости

фото с сайта bscruises.ru

Возобновление круизов по Черному морю в этом году планируется с июля. С 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи на Черном море круизные поездки выполняет морской лайнер "Князь Владимир".

Туристы путешествуют на корабле по Черному морю около недели.

Начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова рассказала, что лайнер "Князь Владимир" заходит в Ялту ежегодно, в этом году остановки корабля запланированы на период с июля по сентябрь. Точная дата начала навигации корабля будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море.

За круизные сезоны в 2017, 2018 и 2019 годах теплоход перевез более 16 000 пассажиров.

Информации о возобновлении путешествий на лайнере "Князь Владимир" от оператора ООО "Черноморские круизы" пока нет.