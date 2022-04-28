На Украине выросло целое поколение «сверхнации», ненавидящее Россию

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28 апреля 2022, 17:03 Источник: Российская газета

Как взращивалась ненависть к русским, которую мы сейчас видим в украинских учебниках и на лицах боевиков из нацбатальонов? Об этом в интервью «Российской газете» рассказывает историк, автор документальных фильмов и главный редактор телеканала ВГТРК «История» Алексей Денисов.



Переформатирование сознания жителей Украины началось практически сразу после обретения независимости. Этим занимались многочисленные эмигрантские организации, которые с конца 1920-х гг. и особенно после Второй мировой войны начали сосредоточиваться в Канаде. Эта страна оказалась прибежищем нацистских коллаборантов и преступников, в том числе из дивизии СС "Галичина" (запрещена в РФ). Они издавали огромное количество книг, исторических пособий, фотоальбомов. И вот вся эта «литература» стала проникать на Украину. Сначала в виде небольших брошюрок, потом в виде популярной беллетристики. Все это перепечатывалось в газетах и журналах, а потом попало и в учебники.



Кстати, если в 1920-30-х гг. шла насильственная внутренняя украинизация советской республики, которую создали большевики на территории бывших южнорусских губерний, включив туда Донбасс и Новороссию, то теперь пошел еще более мощный натиск из-за рубежа: через школу, образование, кино, телевидение насаждалась мысль, что все русское - чужое.



В 1993 г. президент Кравчук, нарушив все свои предвыборные обещания, вдруг стал делить Черноморский флот. Хотя и говорил Ельцину, что этого делать не будет. В Севастополе начались митинги с участием населения, офицеров и матросов ЧФ. Власти отвечали митингующим мелкими пакостями. К примеру, запретили местной фабрике выпускать «Русские пельмени» в обычных пачках: упаковку обязательно нужно было вывернуть наружу белой стороной, чтобы не было видно слова "русские". А новый начальник создававшегося тогда украинского флота заявил публично, что украинский национализм - «явление светлое и доброе», которое принесет много пользы.



Медленно, но верно шел процесс, который подхватила и старая партийная элита времен Щербицкого, и новые миссионеры из Канады и США: перестройка сознания всех жителей Украины, в т.ч. русских, живущих на Украине, под идеалы Донцова, Бандеры, Шухевича.



Президент Ющенко когда-то подарил крымским библиотекам переведенную на русский язык книгу «Московство» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ) известного русофоба, украинского эмигранта из Канады Павла Штепы. Его перу принадлежит и «исследование» «Украинец и москвин» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ). Это оголтелое расистское произведение о том, что украинцы и русские - два абсолютно разных народа и даже два разных этнических типа. Штепа ссылается на некие данные, из которых следует, что у русских руки-ноги короче, рост ниже, ширина груди уже. То есть на уровне генетики и евгеники доказывается, что украинцы - это белая кость, а русские - низшая раса, «финно-татарская помесь». Вот типичная цитата из Штепы: «Сила - это единственный аргумент, который понимает и уважает москвин. Право, справедливость, мораль - это для него китайская грамота». И весь этот бред постепенно перекочевал в детские пособия и учебники, которые стали издаваться, например в Харькове - абсолютно русском городе с огромным количеством пророссийского населения. Типографиям платили из бюджета. Ничего личного - только бизнес.



О русских в Крыму нет ни одного слова. И это несмотря на факты, известные всем историкам, в том числе и украинским. До присоединения Крыма к России в XVIII веке основным доходом Крымского ханства была работорговля с центром в Кафе (Феодосии). Там продавались ежегодно тысячи русских рабов во все концы Земли. Считается, что только за одно столетие, XVII век, было угнано в рабство 250 тыс. жителей из России и левобережной Украины. Тогда все население России было менее 10 млн человек. При Екатерине II существовал даже налог на выкуп пленников из Крымского ханства. Это была чудовищная проблема, с которой воевали 150 лет. И она была решена только после присоединения Крыма, которое, кстати, блестяще провел Потемкин.



Часть крымско-татарской элиты он сумел превратить в союзников России. Их включили наравне с русской аристократией в высший правящий дворянский класс. Потемкин приказал напечатать 50 роскошных экземпляров Корана и подарил их всем самым уважаемым духовным лидерам Крыма. Было издано и распоряжение, в котором говорилось, что тот, кто осмелится совершить какое-то преступление против веры или мечети мусульман, будет жестоко наказан, вплоть до ссылки и смерти. Понимаете, мудрая и грамотная политика позволила купировать проблему, которая веками держала в страхе огромные области нашей страны. Они не развивались. После присоединения Крыма крестьяне стали заселять территории Новороссии. Появились города - Екатеринослав, Херсон, Николаев, Одесса. Началось процветание. Появилось городское население, которого на этих гигантских территориях столетиями не было. Это все создала Российская империя.



В украинских музеях, в кино, в исторических программах после 1991 г. идет массированное «вымывание мозгов». Украинские СМИ умудрились связать царя-реформатора кровными узами со Сталиным. Якобы он был незаконным потомком грузинского князя... Ну, это еще мягкий вариант. В фильме «Молитва о гетмане Мазепе» Петр I изображен гомосексуалистом, извращенцем и просто конченым придурком. Вот с теми, кто вырос на таком кино, уже ни о чем договориться нельзя. Это зомби, члены религиозной секты, такие же, как их предки-бандеровцы, которые резали людей на части, включая своих соотечественников, только за то, что они исповедуют другие взгляды на жизнь или на судьбу своей страны.



На Украине, к сожалению, уже выросло целое поколение, которое вообще не знает своей истории, зато усвоило, что русские - враги, а сами они - сверхнация, белая раса, у которой «москали все украли», включая религию, язык, литературу, культуру. Если школьникам с утра до вечера по телевизору, в учебниках, в школе это все повторять, что у них в голове будет?..