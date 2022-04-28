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28 апреля 2022, 15:56 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Российские банки попросили Банк России отложить ввод новых банкнот из-за санкций. ЦБ РФ запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, 1000 и 5000 рублей, 500 рублей и 10 и 50 рублей.

К ЦБ обратилась Ассоциация банков России (АБР) с просьбой отложить ввод модернизированных банкнот в связи с проблемами с поставкой и технической поддержкой иностранного оборудования.

АБР отметила, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов прекратили предоставлять свои услуги на территории РФ. По данным Ассоциации, в парке банкоматов российских банков количество оборудования, производителей например, Diebold Nixdorf и NCR, превышает 60 процентов.

Кассовая техника для обработки банкнот на 100 процентов импортная. Более 50 процентов многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, германского и японского производства. Поставщики оборудования для банков ушли из страны.

В сообщении АБР говорится, что кредитные организации просят ЦБ отложить ввод новых банкнот, вернувшись к вопросу после стабилизации ситуации в РФ и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования.