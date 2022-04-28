Миграционная система России оказалась не готова к растущему потоку украинских беженцев

Под украинцев предлагается скорректировать государственную программу переселения. Сначала граждане Украины не спешили подавать документы для легализации в РФ, опасаясь репрессий со стороны Киева. Теперь же, когда законодательно разрешённые три месяца отсрочки подходят к концу, резко возросло количество подаваемых в миграционную службу заявлений.
Беженцы предпочитают оформлять временное убежище поскольку затраты на РВП существенно выше. Статус ВУ даёт право на трудоустройство, однако могут возникнуть сложности с патентами. Ранее была анонсирована их отмена для украинцев, однако законодательно так и не закреплена. Трудности возникали и с планами по переселению на Дальний Восток. Госпрограмма предполагает финансовую помощь переезжающим семьям, жилищную поддержку. Однако если подавать заявление, находясь в РФ, выплаты будут значительно меньше.
Миграционное законодательство сейчас спешно корректируется, чтобы обеспечить переселенцам из Украины получение российского гражданства, социальной помощи. Предлагается объявить амнистию для украинских нелегалов и дать им возможность трудиться в РФ на законных основаниях. Существенного оттока беженцев эксперты не ожидают: многим просто некуда возвращаться, другие боятся преследования киевских властей.
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