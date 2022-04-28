Схема развода для «обнала»: неизвестные страницы биографии депутата пермского Заксобрания

Аргументы Недели. Пермь → Общество 13+

28 апреля 2022, 15:16

Не секрет, что некоторые не чистые на руку коммерсанты занимаются «обналом», с целью сэкономить на налогах или просто вывести деньги из фирмы на взятки, откаты или для личного распоряжения. К таким схемам по отмыванию денег, может быть причастен и депутат краевого парламента от «Справедливой России» Илья Лисняк.

Ещё в школьные годы Лисняк (ранее его фамилия была Шихов) освоил технологии Интернет-мошенничества. В «Яндексе» и других поисковых системах до сих пор можно найти много подробной информации с форумов, датированных 2007-2013 гг, по запросу «Илья Шихов кидала». Особых успехов Лисняк и группа его близких друзей достигли в хищениях данных платежных карт. В какой-то период дела на столько «пошли в гору», что возникла необходимость отмывания денег.

Именно для этой цели, по сообщению источника «Аргументов недели», супругой Лисняка Алиной Лисняк вместе с неким Алексеем Сычом был открыт бизнес по производству пеноблоков – предприятие «Пермгазобетон». Последнего Лисняку в качестве партнёра предложил давний друг, на то время депутат Земского Собрания Добрянского района Марк Коробов. Именно Сыч в начале работы новой компании внёс на счёт почти 25 млн рублей, который были направлены на видимость деятельности. А затем эти средства попросту были выведены через фирмы-однодневки, ведь готовая продукция, произведенная компанией, официально не продавалась.

«Компания никакой деятельности не ведет, на счетах ничего нет, декларации сдают «нулевые», — предполагает источник, знакомый с ситуацией.

В такую схему, помимо фирм-однодневок, включена также компания ООО «Ай би си цикл», учредителем которой также является Сыч. По счетам компании проходит более 100 млн рублей. Интересно, что «Ай би си цикл» имеет такой же адрес, как и упомянутый выше «Пермгазобетон».

Напомним, что на прошлой неделе следователи обратились к руководству Законодательного собрания Пермского края, а также к главе регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с просьбой обеспечить явку депутата Ильи Лисняка в Следственный комитет по одному из рассматриваемых дел.