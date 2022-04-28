Собянин: Москвичи принесли России половину золотых медалей на Олимпиаде в Пекине

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28 апреля 2022, 14:45

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпийских игр 2022 года в Пекине и их тренерам. Церемония прошла в белом зале столичной мэрии.



«Рад вас видеть. Поздравляю с победой в очень сложных соревнованиях, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях очень жесткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт сродни этому тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но что интересно: чем большее давление на нас оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов. Больше за них болеет, больше за них переживает. И на самом деле, несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов, результат, я считаю, получился замечательным. Конечно, можно по разной методике подсчитывать, на каком месте мы находимся, но если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, мы достигли вообще прекрасного результата - второе место в мире, опередив и Китай, и Соединенные Штаты. 32 медали - это просто блестяще», - сказал Сергей Собянин.



Мэр Москвы также высоко отметил результат столичных спортсменов.



«И блестящий результат у московской команды - у сборной из Москвы 13 медалей. Это тоже замечательный результат. Вы боролись самоотверженно, боролись до конца. Выложили все свои силы, энергию. А мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное. Поздравляю», - сказал Сергей Собянин.



Он также выразил благодарность тренерам спортсменов, которые привели их к выдающимся достижениям.



Мэр Москвы сообщил, что несмотря на сложности, город будет делать все, чтобы и дальше развивать спорт.



«Впереди у нас сложные времена, но мы будем делать все, чтобы вы не почувствовали эти проблемы. Москва будет делать все, чтобы готовить своих спортсменов для будущих достижений. Какие ограничения ни были бы, я уверен, что мы победим их и будем достойно представлять на мировом уровне спорт», - подчеркнул Сергей Собянин.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что премиальные выплаты московским победителям и призерам Игр в Пекине - составят: 4 млн руб. - олимпийским чемпионам; 2,5 млн руб. - серебряным призерам; 1,7 млн руб. - бронзовым призерам. Тренерам, принявшим участие в их подготовке к Олимпиаде-2022, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.



Московские спортсмены принесли российской сборной 41% от общего числа российских медалей: три золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Победителями и призерами Олимпийских игр в личном и/или командном зачете стали 25 московских спортсменов в семи видах спорта.



Золотые медали были завоеваны в фигурном катании на коньках, в лыжных гонках. Серебряные медали - в прыжках на лыжах с трамплина, конькобежном спорте, фигурном катании на коньках, хоккее. Бронзовые медали - в конькобежном спорте, биатлоне, фристайле.



