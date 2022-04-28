На федеральном телеканале покажут фильм об Аркаиме

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28 апреля 2022, 13:55 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: Телеканал «Моя Планета»

9 мая, в 13.10 и 20.00, в эфире канала «Моя Планета» состоится премьера киноленты «Аркаим. Колесница времени». Фильм посвящен синташтинской культуре, следы которой были обнаружены археологами на территории Челябинской области.

Как удалось установить ученым, около 4 тысяч лет назад на Южном Урале появилась первая в истории человечества конная колесница. Именно она стала прародительницей египетских и римских колесниц. В фильме будет показана первая копия древней колесницы со спицами.

Как отметил губернатор Челябинской области, Аркаим – это цивилизационный феномен, представляющий интерес как для профессиональных исследователей, так и для всех, кому важна история.

«Рад, что у нас есть талантливая команда, которая сняла интересный фильм про древнюю колесницу и целую культуру, чьи тайны еще предстоит разгадать. И теперь благодаря этому фильму и телеканалу «Моя Планета» об Аркаиме узнает огромная аудитория, и я надеюсь, люди приедут в Челябинскую область, познакомятся с регионом, нашей природой и историческими достопримечательностями Южного Урала», – добавил глава региона.

Как рассказал главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, авторы фильма попытались наглядно воссоздать уникальный мир древнего Аркаима, и при этом сделать повествование интересным для зрителя.

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