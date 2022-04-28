Российские миллиардеры сушат вёсла на арестованных яхтах

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28 апреля 2022, 11:08

Военная компания России против Украины обернулась лавиной санкций со стороны Запада. Они коснулись также ряда политиков и представителей бизнеса. Многие из них столкнулись с арестом яхт или отправлением их в акваторию стран, дружественных РФ.



В связи с этим эксперты задаются вопросом, как ограничения повлияют на развитие отрасли люксового водного транспорта в целом. Несколько источников называют разные цифры по количеству принадлежащих россиянам суперяхт. В зависимости от способа подсчётов цифра составляет от 9 до 77 процентов.



Во время пандемии COVID-19 именно рынок дорогих яхт существенно подрос и во многом благодаря российским клиентам. Многие понимали, что в океане легче укрыться от пандемии. Поэтому люди стали вкладывать деньги в яхты. Благодаря этому западные верфи обеспечили себя заказами вплоть до 2025 года. Теперь же эксперты затрудняются спрогнозировать, как долго будет восстанавливаться рынок суперяхт после введённых санкций.



Есть и правовая сторона вопроса. Если вследствие наложения санкций морское судно было конфисковано, то его владельцу должна быть выплачена определённая сумма денежной компенсации. Ведь если гражданин ничего противозаконного не совершил, то налицо посягательство на право свободного судоходства и нарушение Конвенции ООН в сфере морского права. Поэтому не исключены многочисленные иски в специализированный Международный трибунал, расположенный в Гамбурге.



