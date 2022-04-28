Южноуральские эксперты прокомментировали результаты всероссийского опроса

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

28 апреля 2022, 10:29 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным ВЦИОМ, 88% жителей страны считают, что на Украине действуют неонацистские организации и их существование представляет угрозу для России (76%). 70% респондентов придерживаются мнения, что киевская власть поддерживает неонацистов. О проблеме распространения античеловечных идей высказались эксперты из Челябинской области.

«Неонацистская идеология развивается на постсоветском пространстве методами специального насаждения, как противопоставление советской истории – тех времен, когда Россия и Украина входили в одну страну, и воспринимались единым народом. Чтобы завершить процесс денацификации Украины необходимо демилитаризировать страну, что и осуществляется сейчас по решению российских властей», – считает заместитель главного редактора сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова.

«Мне кажется, что проникновение идей нацизма на постсоветское пространство еще предстоит осмыслить, – добавил главный редактор газеты «Вечерний Челябинск» Михаил Стерехов. – Думаю, что, сконцентрировав внимание на борьбе с международным терроризмом, мы недооценили угрозу возрождения украинского нацизма в худшем виде – геноциде собственного населения, уничтожения инакомыслия и навязывания античеловечных идей и смыслов».

По мнению Михаила Стерехова, в борьбе с нацистскими идеями нужно задействовать просвещение и образование.