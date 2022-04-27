Латвия «порадовала» зрителей на Венецианском биеннале

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27 апреля 2022, 21:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной раз Латвия показала свое искусство! На сей раз в Венеции, на биеннале. Посетители были несказанно удивлены, когда над их головами загоралась люстра из мужского детородного органа.



Совершенно серьезно! Латвия представила в Венеции на биеннале люстру из мужского фаллоса… Вернее, их было много! Глаза «разбегались» вот от такого искусства!



Не обошлось тут без министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса: он был инициатором открытия латвийского павильона «искусств» в Венеции!



Что по этому поводу думают латвийцы?



Депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс встал на защиту министра:



«Не думаю, что министр связан с «художественной» работой этих дегенератов».



А, кто тогда? Министр культуры Латвии «не видел», кого, что, когда отправляет на биеннале? Как такое возможно? Он же отвечает за лицо страны! Простите, уже не за «лицо»… Тут есть места поинтереснее…





«Пунтулис открыл латвийский павильон в Венеции! С этим он войдет в историю, как «выставка членов», - написал латвиец в социальных сетях.



А теперь представьте!!! Вы входите в выставочный зал, а там… латвийское искусство…



Господи, стыд-то какой!