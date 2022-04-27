Какое отношение памятник Освободителям Риги имеет к спецоперации?

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27 апреля 2022, 20:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии продолжает решать, что делать с памятником Освободителям Риги от фашизма. Вернее, все не угомонятся ярые националисты…

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете вся в растрепанных чувствах – «есть и пить не может», а все думает о судьбе памятника Освободителям Риги. Вполне серьезно! Дама удивлена тем, почему же монумент до сих пор не взорвали!

Прошу заметить, страна на грани нищеты и уже в попе, простите, а евродепутат воплощает свою ненависть к победителям в ВОВ!

«В истории иногда открываются «окна возможностей», и такое окно открылось сейчас, когда памятник советским воинам в Пардаугаве можно снести без особого внимания или угрозы безопасности со стороны России. Памятник должен быть снесен! Его сохранение – неуважение к истории народа», - заявила дама.

Какого народа? Если учесть, что многие латыши воевали на стороне Красной Армии, и умирали в борьбе с фашизмом, то речь, видимо, идет о группке националистов-нацистов! Но, как видите, они у власти в Латвии.

Меня лично удивляет то, как Брюссель пропускает «мимо ушей» такой нацизм? Европа сама пострадала крупно от гитлеровской оккупации! Как такой человек, с нацистским уклоном, может представлять демократическую страну?

Интересный вопрос задал общественный деятель Латвии Александр Казачков латвийским СМИ – «А какое отношение памятник, который был воздвигнут в 70-е годы прошлого столетия имеет отношение к нынешним событиям на Украине?»

Понятно, что никакого! По мнению г-на Казачкова, «латвийцы имеют полное право 9-го и 8-го мая, когда они захотят, почтить память участников войны у памятника Освободителям».

Совершенно верно! У многих латвийцев есть погибшие на фронтах и не похоронены в Латвии, или могила их неизвестна. Совершенно очевидно, что памятник Освободителям – единственное место памяти.

Но разве националистов Латвии это волнует? Историческая ненависть обуяла их! Мстить, мстить, мстить!

И как? Тихонько, «давайте это сделаем быстренько», а то Россия влепит «санкции!»

При таком отношении, стоит ли удивляться спецоперации?

Кстати, а если «окно возможностей» закроется раньше, чем думает г-жа евродепутат, то, что делать она будет? С криком «у меня было помутнение» достанет экс-коммунистка Сандра Калниете свой партийный билет из «широких штанин» и вновь переобуется в полете… А может вспомнит, как она, маленькой девочкой, носилась по Сибири в бальных туфельках? Да, вспомнит дама и русский язык!