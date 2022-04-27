Специалист Мезенцев подсказал способ избавления от муравьев на дачных участках

Смириться или бороться, а если второе, то каким способом? Знаниями поделился с «Радио 1» директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев.
С приходом тепла, стартует и сезон дачников. И из года в год возникает проблема с насекомыми, в частности, с муравьями.
Между тем, как начинается облагораживание дачных земель и борьба с насекомыми, у муравьев начинается естественный отбор.
Дело в том, что отряд перепончатокрылых делится на конкурирующие между собой виды. В связи с вышеперечисленным, убирать муравейник с дачного участка в лес не рекомендуется.
«Один из способов избавиться от муравьёв — это вскрыть холмик и отнести его просто за пределы участка. Уничтожать муравьёв неправильно, потому что они служат звеном экологической системы», — подсказал Мезенцев.
Таким способом, дачная земля не будет пропитана химическими средствами от насекомых, и муравьи не понесут колоссальных убытков.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Украина, вероятно, сохранит боеспособную армию и после окончательного разгрома донбасской группировки ВСУ
Симоньян сообщила, что сторонник однополых отношений Галкин для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине
- #ЗАУГЛОМ Почему не уничтожены газовые трубы Украины?
- 18:31 Путин пообещал, что в ближайшее время в России будут повышены пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетников
- 17:05 В России скупают туры в Италию
- 16:54 СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
- 16:52 Департамент регбезопасности Москвы подготовил социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете