Специалист Мезенцев подсказал способ избавления от муравьев на дачных участках

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27 апреля 2022, 18:46

Фото: pixabay.com

Смириться или бороться, а если второе, то каким способом? Знаниями поделился с «Радио 1» директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев.



С приходом тепла, стартует и сезон дачников. И из года в год возникает проблема с насекомыми, в частности, с муравьями.



Между тем, как начинается облагораживание дачных земель и борьба с насекомыми, у муравьев начинается естественный отбор.



Дело в том, что отряд перепончатокрылых делится на конкурирующие между собой виды. В связи с вышеперечисленным, убирать муравейник с дачного участка в лес не рекомендуется.



«Один из способов избавиться от муравьёв — это вскрыть холмик и отнести его просто за пределы участка. Уничтожать муравьёв неправильно, потому что они служат звеном экологической системы», — подсказал Мезенцев.



Таким способом, дачная земля не будет пропитана химическими средствами от насекомых, и муравьи не понесут колоссальных убытков.