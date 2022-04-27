Департамент регбезопасности Москвы подготовил социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы подготовил социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете.
«По инициативе аппарата антитеррористической комиссии города Москвы департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы подготовлен социальный видеоролик», - говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Уточняется, что видеоролик на примере конкретных ситуаций демонстрирует начинающим и напоминает более опытным интернет-пользователям правила, которые необходимо помнить и соблюдать, чтобы избежать потенциальных опасностей в интернете.
«Информационный видеоматериал направлен на повышение информационной грамотности интернет-пользователей и предупреждение рисков их вовлечения в противоправную деятельность. Видеоролик нацелен на подростковую и молодежную аудиторию и предназначен для использования субъектами профилактической деятельности в Москве», - отметили в пресс-службе.
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