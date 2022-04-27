Южноуральцы смогут подать заявление на новую выплату на детей с 1 мая

Для этого необходимо воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться в МФЦ, клиентские службы ПФР.
С 1 мая начинается прием заявлений для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет.
В Челябинской области поддержку смогут получить семьи, проживающие в регионе, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума (11 887 рублей). Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% в зависимости от уровня доходов семьи.
Заявления принимаются в ПФР, МФЦ, во время майских праздников там будут работать дежурные окна. Также документы можно предоставить посредством портала «Госуслуги».
Более подробная информация о единовременной выплате опубликована на сайте правительства Челябинской области.