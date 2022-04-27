Подведены итоги песенного конкурса, посвященного 77-й годовщине Великой Победы

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27 апреля 2022, 14:39

Накануне 9 мая состоялся песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы. Конкурс проводился в трех номинациях.



Финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка».

НОМИНАЦИЯ «ОДНА НА ВСЕХ»:

«Сон», автор Боков Валерий;

«И если будет бой», слова и музыка Елены Берсеневой;

«Долгожданный день», слова и музыка Александра Тараканова.

НОМИНАЦИЯ «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАШИ ИМЕНА»:

«Гармошка фронтовая», музыка Андрея Косинского, стихи Ольги Куланиной;

«Память России», музыка Натальи Жемойтук, стихи Юлии Силкиной;

«За нас за всех», музыка Олеси Лукьяновской, слова Виктора Лукьяновского.

НОМИНАЦИЯ «НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА»:

«Это место, благодать», автор Александр Королёв;

«Песня о селе Троицкое-Бачурино», музыка и слова Мурата и Татьяны Елекоевых;

«Россия моя», авторы Ольга Астафьева и Антон Астафьев.

ГРАН-ПРИ:

«Моя Родина», слова Сергея Саунина, музыка Владимира Беляева.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

«Золотых куполов свет», автор Светлана Красовская.

СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ:

«Танковая атака», автор Михаил Калинкин;

«Грустят в Голицыне озёра», музыка Виктора Трофимова, стихи Владимира Тэна.

Финал конкурса состоится 4 мая в Музее Победы с приездом победителей.

Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка. Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии, а также стихи победителей (Гран-при и первые места) будут опубликованы в федеральной газете накануне Дня Победы.





Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер проекта: Музей Победы.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».