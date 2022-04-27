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Подведены итоги песенного конкурса, посвященного 77-й годовщине Великой Победы

, 14:39

Подведены итоги песенного конкурса, посвященного 77-й годовщине Великой Победы

Накануне 9 мая состоялся песенный конкурс «Песни нашего полка», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы. Конкурс проводился в трех номинациях.

Финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка».

НОМИНАЦИЯ «ОДНА НА ВСЕХ»:

  • «Сон», автор Боков Валерий;
  •  «И если будет бой», слова и музыка Елены Берсеневой;
  •  «Долгожданный день», слова и музыка Александра Тараканова.

НОМИНАЦИЯ «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАШИ ИМЕНА»:

  •  «Гармошка фронтовая», музыка Андрея Косинского, стихи Ольги Куланиной;
  •  «Память России», музыка Натальи Жемойтук, стихи Юлии Силкиной;
  •  «За нас за всех», музыка Олеси Лукьяновской, слова Виктора Лукьяновского.

НОМИНАЦИЯ «НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА»:

  • «Это место, благодать», автор Александр Королёв;
  •  «Песня о селе Троицкое-Бачурино», музыка и слова Мурата и Татьяны Елекоевых;
  •  «Россия моя», авторы Ольга Астафьева и Антон Астафьев.

ГРАН-ПРИ:

        «Моя Родина», слова Сергея Саунина, музыка Владимира Беляева.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

       «Золотых куполов свет», автор Светлана Красовская.

СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ:

  • «Танковая атака», автор Михаил Калинкин;
  • «Грустят в Голицыне озёра», музыка Виктора Трофимова, стихи Владимира Тэна.

Финал конкурса состоится 4 мая в Музее Победы с приездом победителей.

Подведены итоги песенного конкурса, посвященного 77-й годовщине Великой Победы

Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка. Победители конкурса (Гран-при и первые места) получат возможность записать свои песни в профессиональной студии, а также стихи победителей (Гран-при и первые места) будут опубликованы в федеральной газете накануне Дня Победы.

Подведены итоги песенного конкурса, посвященного 77-й годовщине Великой Победы

Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;
АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнер проекта: Музей Победы.
Информационный партнер: газета «Аргументы недели».

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