В Крыму археологи нашли драгоценности, изготовленные ещё до рождества Христова

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27 апреля 2022, 12:35 Источник: Аргументы Недели - Крым

Среди находок около сотни украшений древней эпохи, найденных в погребальном кургане, датируемом IV веком до нашей эры.



Сообщается, что над склепом находился большой курган, что уберегло драгоценности от разграбления. Золотая кладовая находится возле строящейся трассы «Донское-Перевальное» (ответвление от автодороги «Таврида» на Алушту и Ялту). Связана ли находка с дорожными работами не уточняется.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в мире можно с уверенностью предположить – ни один элемент новой коллекции «Золото скифов» не будет экспонирован за рубежом.

Напомним – в Крым так и не вернулась выставка «Золото скифов», отправленная в Амстердам в конце 2013 года. В связи с событиями 2014 года в Крыму правообладание драгоценностями долгое время признавалось спорным, а в 2021 году весь антиквариат передали на хранение Киеву.