Анастасия Ракова: в школах Москвы появятся службы примирения

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27 апреля 2022, 09:23

Анастасия Ракова, фото: vk.com/a.rakova_fan

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 400 московских школах появятся службы примирения. Как ожидается, эти службы помогут выстроить конструктивный диалог между школьниками, учителями и родителями, если произошел какой-то конфликт.

Анастасия Ракова назвала главной задачей таких школьных служб примирения - способствовать формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды.

Заммэра отметила важность того, что в работе служб участвуют и школьники, поскольку им самим проще понять сверстников и договориться друг с другом.

Стать членом службы примирения могут сотрудники образовательной организации. Для этого им необходимо пройти семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам разрешения сложных ситуаций. Вступить в службу в роли волонтеров могут и ученики, которым исполнилось 14 лет. Школьников при обучении для этого педагоги-психологи научат владеть восстановительным подходом, который, сочетая техники ненасильственного общения, поможет восстановить нарушенную коммуникацию и взаимопонимание, - сообщает АГН "Москва".