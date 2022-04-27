В Белгороде преступников приговорили к лишению свободы за крупную автоаферу

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27 апреля 2022, 08:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Свердловский суд Белгорода завершил двухлетнее рассмотрение уголовного дела о преступном сообществе, обманувшем почти 300 человек на продаже подержанных автомобилей.

Оглашение приговора четырём подсудимым шло 4 дня. Все подсудимые получили суровое наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Одного из создателей группировки 34-летнего жителя Калмыкии Олега Корвикова приговорили к 20 годам тюремного заключению. Он слушал приговор второй раз. В конце 2020 года Корвиков уже получил наказание в виде 11 лет лишения свободы. В СМИ сообщали, что наказание отменили из-за неучастия в суде более 70 потерпевших. После отмены приговора дело руководителя преступной группы присоединили к делу трёх других фигурантов.

По решению Свердловского райсуда, Номто Церенов приговорён к 19 годам колонии строгого режима, Кирилл Максимов - к 18 годам и 6 месяцам, а Санал Корвиков – к 17 годам и 6 месяцам. Также им всем было назначено ограничение свободы от одного до полутора лет. Во время рассмотрения дела его фигуранты находились под стражей. Члены преступной группы работали в Москве, Белгороде, Курске и Орле. Они зарегистрировали в регионах торговые фирмы и арендовали площадки под автосалоны. Их подельники находили на известных онлайн-платформах частных продавцов машин и предлагали им сотрудничество. Высокие цены, нулевая комиссия и быстрые сроки продажи – было заявлено в рекламной кампании преступников. Продавая машины, фирмы оставляли деньги себе, а бывшим владельцам объясняли несвоевременные оплаты забывчивостью менеджеров. Согласно оценкам следствия, ущерб от аферистской схемы составил более 100 млн рублей.