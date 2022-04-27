Александр Гусев: в небе под Воронежем система ПВО уничтожила беспилотник

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27 апреля 2022, 08:56 Источник: Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

В среду утром система противовоздушной обороны (ПВО) в небе под Воронежем сбила небольшой разведывательный беспилотник. Информацию о сбитом ПВО беспилотнике написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Это произошло сегодня утром. "В небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", - пишет глава региона. Он добавил, что "жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает".

Гусев держит ситуацию под своим контролем. Воронежская область граничит с Украиной.

Ранее сегодня о срабатывании системы ПВО сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт.