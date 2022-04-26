Жители Подмосковья скупили практически все номера в отелях на майские праздники

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26 апреля 2022, 23:32

Фото: pixabay.com

В Подмосковье большим спросом пользуются номера в отелях во время майских праздников. В загородных гостиницах уже забронированы номера до 10 мая. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Высокий спрос на туры в Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов страны. Отмечу, что отдых в Подмосковье оставался популярным даже в период пандемии коронавирусной инфекции», - рассказала министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

Такой большой интерес у людей появился из-за программы туристического кешбэка. Забронировать номера в отелях и туры можно со скидкой в 20%.

Стоит отметить, что во время майских праздников 2021 года Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов. По данным турпотока, туристов в Подмосковье было столько же, сколько в Крыму и Краснодарском крае.