В России помогут производителям овощей

Правительство РФ решило поддержать производителей картофеля и других овощей. Глава кабмина Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает «АБН».
Получить субсидию могут предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и люди, у которых есть личное подсобное хозяйство.
Субсидии будут выплачивать, чтобы люди смогли проводить агротехнологические работы, производить овощи, которые выращивают в открытом грунте или в теплице.
Сумма выплаты зависит от объема произведенной продукции.
Также производители сельхозпродукции смогут получить субсидию, которая покроет 75% стоимости работ на строительство или обновление овощехранилищ.