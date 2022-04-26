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В России помогут производителям овощей

, 23:19

В России помогут производителям овощей
Фото: pixabay.com

Правительство РФ решило поддержать производителей картофеля и других овощей. Глава кабмина Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает «АБН».

Получить субсидию могут предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятые и люди, у которых есть личное подсобное хозяйство.

Субсидии будут выплачивать, чтобы люди смогли проводить агротехнологические работы, производить овощи, которые выращивают в открытом грунте или в теплице.

Сумма выплаты зависит от объема произведенной продукции.

Также производители сельхозпродукции смогут получить субсидию, которая покроет 75% стоимости работ на строительство или обновление овощехранилищ.

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