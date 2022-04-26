Даму в Латвии вытащили из такси за волосы, потому что она отказалась слушать российский гимн

Реальный случай произошел в Риге: дама села в такси и услышала, что играет российский гимн… Видимо, ее сразил «родимчик»…
Разумеется, латышская дама попросила водителя немедленно выключить «такую музыку», потому что ее слух это не воспринимал – она поддерживает Украину. Таксист не отреагировал. Дама попросила еще раз – никакой реакции. Гимн закончился, и, о, ужас (!), зазвучала другая песня на русском языке! Видимо, женщине стало «плохо» и она стала делать замечание водителю такси… Он ей ответил, что это же не преступление! Дама не унималась! Терпению водителя пришел конец, и он остановил машину, схватил женщину за что придется – получилось за волосы и выкинул на улицу, около пруда…
Пострадавшая дама подала заявление в полицию.
Пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Гита Гжибовска подтвердила латвийским СМИ, что начато расследование.
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