Нейропсихолог Макарова объяснила, как правильно выбирать мультфильмы

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26 апреля 2022, 22:51

Мультфильмы являются самым простым и занимательным вариантом познакомить ребенка с законами и правилами жизни. Но перед их просмотром, родителям стоит проверить их сюжет. Об этом «Вечерней Москвой» рассказала психолог, детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.

«Что должно быть в мультфильме обязательно? Сюжет! Родители должны проверять мультфильмы на наличие линии событий, смыслового подтекста, позиции главного героя. Сюжет — это ситуация из жизни, грамотно построенная и продуманная, которая покажет ребенку особенности отношений, научит дружбе, поспособствует желанию общаться и поможет в формировании здоровой позиции в социуме», — объяснила психолог.

Макарова считает, что мультфильмы должны учить детей самостоятельности, ответственности, доброте, смелости и открытости к миру. Также в сюжете присутствует моральная тема, а именно добро всегда побеждает зло.

Кроме этого, мультфильмы учат ребёнка играть, развивать воображение, речь, способность к коммуникации. Разумеется, что игра и мультфильмы не взаимозаменяемы, так как игра очень важная в жизни ребёнка как деятельность.

Полезный мультфильм не может содержать в себе сцены насилия, жестоких драк и грубых конфликтов. Всё потому, что насилие зарождает в ребенке тревожность, страх и агрессию.

«Часто в мультфильмах присутствует тема бессмертного героя, когда, попадая в опасные для жизни ситуации, герой остается цел и невредим или имеет 10 и более жизней. Это никак не может способствовать гармонии в развитии, потому что ценность жизни человека превыше всего. И вообще, важно помнить, что, чем младше ребенок, тем ему менее полезен стиль «фэнтези». Он, скорее, напугает, чем научит чему-либо», — объяснила Макарова.

На что ещё обратить внимание родителям в мультфильме, так это на позицию главного героя. Психолог отметила, что главный герой обязательно должен быть положительным. Он находится в постоянном движении и чем-то занят. Такой способ учит детей быть активными и счастливыми. Более того, все герои в мультфильме добрые.

«Просмотр мультфильмов — это деятельность, это обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность ребенка. Но просмотр мультфильмов — это не способ накормить ребенка. Многие родители буквально с года включают ребенку мультики, чтобы в это время его накормить. Столь странный способ не приучит ребенка есть и не покажет ему искусства, обе цели не будут достигнуты», – отметила нейропсихолог.

Макарова обратила внимание, что не нужно постоянно занимать ребёнка просмотрами мультфильмов. Наоборот, родителям стоит предлагать различные виды деятельности.

Разницы между современными и советскими мультфильмами нет, потому что ценности никогда не меняются.

«Какие мультфильмы выбирать для детей — это всегда свободная воля и дело вкуса родителей, но важно всегда помнить о том, что мультфильм — это вид искусства, он должен быть качественным, выполненным лучшими художниками, по-прежнему сеять разумное, доброе, вечное. В качестве примеров хороших для ребенка мультиков могу привести следующие: «Суперсемейка», «Немо», «Король Лев», «Крокодил Гена», «Побег из курятника», «Питер Пэн», «Рататуй», «Вверх», «Головоломка», отличный советский мультик про Врунгеля», — заключила эксперт.