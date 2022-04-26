Имущество бывшего кардиохирурга Покушалова было реквизировано судом

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26 апреля 2022, 20:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Новосибирске суд реквизировал имущество известного кардиохирурга, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова. По сведениям прокуратуры, имущество было приобретено на неподтверждённые доходы. Двухуровневая квартира в Академгородке стоимостью 37 миллионов рублей, оформленная на тёщу Покушалова, отошла государству. В этот же список добавились Mercedes-Benz почти за 9 млн рублей и крупная сумма в рублях и валюте. Ещё ранее прокуратура добилась конфискации двух квартир кардиохирурга в Нью-Йорке, законность покупки которых врач подтвердить не смог.

«С учётом того, что не были предоставлены достоверные сведения, подтверждающие приобретение вышесказанного имущества на законные средства, прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего замдиректора клиники по указанным сделкам не соответствует его доходам», - сообщили в государственном ведомстве. Прокуратура убедила суд в правильности своих выводов, и он удовлетворил иск в полном объёме. Сторона защиты воздерживалась от каких-либо заявлений до вручения участникам процесса мотивированного решения. На сегодняшний момент суд огласил только резолютивную и вводную части.

Сейчас Евгений Покушалов отбывает срок в колонии общего режима ИК-3, находящейся в Первомайском районе Новосибирска. В ноябре 2021 года Центральный райсуд города назначил экс-медику по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 2 с половиной года лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. В феврале 2022 года Новосибирский областной суд подтвердил законность данного приговора.