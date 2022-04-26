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Патриарх Кирилл назвал Москву матерью городов русских

, 19:50

Патриарх Кирилл назвал Москву матерью городов русских

Предстоятель РПЦ совершил торжественную службу в Успенском соборе Кремля. В ходе проповеди он призвал сплотиться вокруг Москвы для сопротивления другим могущественным центрам власти.

Кирилл отметил, что Успенский собор символизирует передачу исторической эстафеты от Киева и западных земель Москве. По убеждению патриарха русский народ как никогда сейчас нуждается в единстве. Пока оно существует, Россия будет непобедимой. Владыка подчеркнул, что сейчас очень многие стремятся посеять в России смуту, ввести новую систему ценностей, где на первом месте стоят потребности человеческого тела, воплощение различных желаний.

Отдельно патриарх привёл и своеобразную историческую справку. По его словам, Успенский собор был возведён в XV веке как символ объединения русских земель. В Москву была перенесена и кафедра митрополитов киевских. Храм имеет прямую связь с митрополитом Петром. Уроженец Волыни в ходе междоусобных войн принял в итоге сторону Москвы.

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