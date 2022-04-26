Пекин может стать вторым Шанхаем из-за коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2022, 17:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аналитики считают, что столица КНР может превратиться во второй Шанхай. Ввиду очередного коронавирусного обострения, связанного со штаммом «омикрон», Пекин может полностью закрыться. Китай по прежнему использует политику «нулевой терпимости» по отношению к пандемии. К протестам из-за ограничений относятся крайне жёстко. Меры предохранения от коронавируса сбавлять не планируют. Шанхай уже показал всему миру, что значит «серьёзный локдаун». Но в столице КНР это может создать определённые проблемы.

Что касается Пекина, то местные власти обещали, что учтут пожелания публики и будут вводить карантин со временем и поэтапно. Однако, это ещё не означает, что ограничительные меры будут лёгкими. Главный китайский специалист по борьбе с вирусом заявляет, что ограничения ослаблять никак нельзя, иначе погибнут пожилые люди. Многие жители столицы уже бросились запасаться продуктами на случай локдауна. Супермаркеты работают до поздней ночи, и в них всегда много народу. А ещё, чтобы пройти обязательное тестирование, люди выстраиваются в огромные очереди.

В районе Чаоян, где находятся кварталы посольств иностранных держав, идёт массовое ПЦР-тестирование. Дополнительные пункты были развёрнуты довольно быстро, всего за одну ночь. В самой столице за последние сутки было выявлено чуть больше 40 заболевших, но это не останавливает власти от продолжения «нетерпимой политики». Эксперты опасаются, что из-за всего, что творится в Китае, могут вспыхнуть массовые протесты, которые несомненно подорвут «престиж местных властей».