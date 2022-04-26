Собянин учредил гранты на дополнительное профобучение граждан с целью трудоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения грантов на дополнительное профессиональное обучение граждан с целью трудоустройства.
«Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов гражданам, прошедшим обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн руб. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Согласно постановлению, гранты смогут получить граждане, достигшие 18 лет, которые: на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях; по собственной инициативе прошли обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования; самостоятельно оплатили обучение; осуществляют непрерывную трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее следующего дня после заключения договора об обучении.
«Величина гранта составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. руб. в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет однократно», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что прием и отбор заявок на получение грантов будет осуществлять департамент предпринимательства и инновационной политики Москвы.
«Ожидается, что новой мерой поддержки воспользуются порядка 6 тыс. москвичей ежегодно», - уточняется в тексте.
Выделение грантов на обучение с целью дальнейшего трудоустройства является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.
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