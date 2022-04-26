59% челябинцев согласны с необходимостью расширения улицы Худякова

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

26 апреля 2022, 10:46 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Большинство горожан не против проведения работ при условии компенсационной высадки деревьев.

Администрация Челябинска разработала проект расширения улицы Худякова от плотины до улицы Лесопарковой до трех полос в каждую сторону. Эта магистраль соединяет центр города с новыми микрорайонами. Поэтому утром и вечером те, кто передвигается по Худякова, вынуждены стоять в пробках. Как показал социологический опрос, горожане проводят в заторах до 30 минут. 59% респондентов отметили, что одобряют идею расширения улицы при условии компенсационной высадки зеленых насаждений. Проект предполагает вырубку 22 деревьев, вместо них будут высажены 132 новых взрослых дерева.

«Переехав жить поближе к природе, я каждый день езжу с семьей по Худякова. Утром и вечером. Сложно передать количество нервов и эмоций, которые уходят на проезд по этому участку. Стоят все: от автомобилей до общественного транспорта. Настала пора сделать Худякова шире!», – поделился мнением главный редактор «Челябинск Сегодня» Александр Файрузов.

Расширение улицы Худякова позволит не только удовлетворить транспортные потребности горожан, но и должно поспособствовать улучшению экологической ситуации. Стоя в пробках, автомобили вырабатывают вредные выбросы. «Как подсчитали студенты факультета экологии ЧелГУ и активисты Челябинской региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ» в вечерний час пик с пяти до семи вечера по Худякова проезжает более 3270 автомобилей, – рассказал главный редактор сайта «Вечерний Челябинск» Максим Бодягин. – В утренние часы, с 7:30 утра до 9:30, — почти 3000 машин. Данные об их количестве были заложены в формулу расчета. Рассчитывали содержание угарного газа, как одного из наиболее токсичных, напрямую влияющих на здоровье человека. И оказалось, что в часы пик содержание этого газа превышало от 72 до 78 ПДК. То есть было значительно выше допустимых норм для населенных пунктов».

Руководитель регионального отделения общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов пояснил, что сейчас проводятся исследования по поводу того, как увеличение пропускной способности улицы Худякова повлияет на городской бор.