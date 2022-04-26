Южноуральские специалисты ежедневно выявляют в интернете потенциально опасный контент

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

26 апреля 2022, 10:22 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Важно научить детей медиабезопасности.

В погоне за прибылью иностранные компании стремятся сильнее привязать к себе пользователя. Поэтому дети часто становятся жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации, считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Анализом потенциальных угроз, связанных с распространением в интернете деструктивного контента, а также профилактической работой в Челябинской области занимается Центр мониторинга социальных сетей. Он был создан региональным министерством образования и науки в 2019 году.

Как прокомментировала руководитель Центра мониторинга социальных сетей Елизавета Щетинина, специалисты ежедневно выявляют десятки единиц потенциально опасного контента.

«При этом наша основная задача не просто заблокировать данный контент, а научить подростков критически мыслить. Родителям важно говорить с детьми о медиабезопасности, особенностях интернет-коммуникации, защите персональных данных, – пояснила эксперт.

Также специалисты добавляют, что одними запретами не обойтись. Если риски медиабезопасности исходят от конкретной площадки, ей нужно найти замену. Разработкой альтернативных продуктов занимаются и компании из Челябинской области. Они готовы предложить юным пользователям безопасные сервисы. Одна из таких компаний – «Инновации детям».

«Считаю, что нашим разработчикам сегодня по силам заместить иностранные платформы и сервисы для взаимодействия детей с цифровым миром», – отметил Дмитрий Козленков.