Аналитик Кочетков рассказал о причинах изменения Центробанком порядка расчета различных курсов

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25 апреля 2022, 23:24

Фото: pixabay.com

Центробанк РФ провёл изменения в порядке расчета курсов иностранных валют. По техническим мерам снижают крайнее время расчета курсов валют с 16:30 до 15:30, что не влияет на рынок. Об этом рассказал «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Аналитик считает, что кардинально ничего не поменяется из-за изменения временного промежутка.

«К каким-то особенным изменениям это не приведет, просто будет браться наиболее активный период торговли: в вечерние часы активность проявляется в меньшей степени. Соответственно, курс рубля будет формироваться в период наиболее активной торговли, в прежние времена он вообще формировался в первые два часа торгов», — объяснил Кочетков.

Эксперт обратил внимание, что временной диапазон был уже расширен, потому что за короткое время нельзя было определить средневзвешенный курс. Сейчас же происходит возврат к менее длительному периоду. Получается, что на рынке достаточно активно. Но, стоит отметить, что это мало, что изменило, так как рубль продолжает укрепляться.

Кочетков рассказал о влиянии официального курса на стоимость товаров и услуг.

«Это прежде всего некая учетная величина, которая определяется на конкретную дату, по ней рассчитываются контракты между банками и т. д. Это ежедневно изменяемая величина, которая все-таки является стабильной. Невозможно просто сказать: «Мы заключали контракт по утреннему доллару» или «Мы заключили контракт по вечернему доллару», здесь используется официальный курс. Это сказывается на итоговой стоимости товаров и услуг, но, опять же, валютный рынок всегда волатилен, не существует твердой привязки рубля к какой-либо валюте, рубль изменяется», — объяснил аналитик.

Кочетков предполагает, что благодаря возобновлениям активности на валютном рынке ЦБ будет сильнее сокращать период расчета средневзвешенного курса.

Но это решение будет относиться только к некоторым валютам.

«Это и доллар, и евро, и юань — то, что у нас активно торгуется. Фунты и иены, я так понимаю, задвинуты в небытие. На валютном рынке вообще очень редко были сделки с другими валютами. Это не говорит о том, что нет возможности, просто там ликвидности никакой нет. Сейчас самая значимая торговля идет в евро и долларах, потому что у нас сохраняется экспорт в Европу, и в китайском юане, потому что мы переключаемся на рынки Азии, где у нас будет наиболее активная торговля», — заключил аналитик.