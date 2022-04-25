Эксперт Целиков рассказал о причинах закрытия салонов автодилеров в России

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25 апреля 2022, 23:04

Фото: pixabay.com

Салоны автодилеров в России могут начать закрываться из-за экономической обстановки, сообщает «АБН».



Серьезным ударом по российскому авторынку стали многочисленные санкции. Это повлекло отказ многих компаний от поставок автомобилей в страну. Отечественные автозаводы стали закрываться из-за нехватки компонентов.



Также упали продажи, в марте более чем на 60%. Этому поспособствовало поднятие цен на автомобили из-за курса доллара и логистических издержек.



Сергей Целиков, он же руководитель аналитического агентства «Автостат», уверен, что число дилеров будет только сокращаться в этом году. А происходить это будет на фоне приостановки деятельности целого ряда зарубежных автопроизводителей.



«Собственники встанут перед выбором — либо закрываться, либо перепрофилировать деятельность. Можно продолжать заниматься сервисом и автомобилями с пробегом. Главная проблема дилеров — отсутствие поставок новых машин», — объясняет эксперт.



Сергей считает, что если ситуация не будет исправлена, рынок сократиться более чем в два раза.