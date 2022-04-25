В Подмосковье ликвидировали около 30 несанкционированных свалок

Пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области сообщила интернет-порталу «Подмосковье сегодня» о ликвидации 30 стихийных свалок твердых бытовых отходов с начала года в Подмосковье.
Общий объем убранного мусора составил более 1300 кубометров.
Размещение отходов в специальных местах контролируется инспекторами ведомства. На данный момент под их контролем проходит ликвидация еще одной свалки.
Стихийные скопления ТБО обнаружили в 16 городских округах региона. Ситуацию прокомментировала руководитель ведомства Светлана Аипова: «Мы стараемся работать на опережение и направляем собственникам участков, балансодержателям территорий предостережения, объясняем, как соблюдать обязательные требования по содержанию земельных участков».