В Подмосковье ликвидировали около 30 несанкционированных свалок

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2022, 22:42

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области сообщила интернет-порталу «Подмосковье сегодня» о ликвидации 30 стихийных свалок твердых бытовых отходов с начала года в Подмосковье.



Общий объем убранного мусора составил более 1300 кубометров.



Размещение отходов в специальных местах контролируется инспекторами ведомства. На данный момент под их контролем проходит ликвидация еще одной свалки.



Стихийные скопления ТБО обнаружили в 16 городских округах региона. Ситуацию прокомментировала руководитель ведомства Светлана Аипова: «Мы стараемся работать на опережение и направляем собственникам участков, балансодержателям территорий предостережения, объясняем, как соблюдать обязательные требования по содержанию земельных участков».