Минобороны РФ: боевики теробороны Украины заминировали дороги в Николаевской области

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2022, 22:25

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник сообщил, что боевики территориальной обороны Украины заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка Николаевской области.

По информации Минобороны России, украинские радикалы заминировали дороги с целью запугивания мирных граждан, предпринимающих попытки самим эвакуироваться на личных автомобилях и пешком в Россию.

Мизинцев также сообщил, что сегодня киевские власти в очередной раз сорвали проведение эвакуации мирных людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По информации начальника Национального центра управления обороной РФ, по гуманитарному коридору с блокированного предприятия, по данным на данным на 20 часов 25 апреля, никто не вышел.

Мизинцев отметил, что российские военные открывали выход с территории "Азовстали" для людей, которые, "как утверждают власти Киева, находятся в подземных сооружениях металлургического комбината".

Мизинцев также сообщил, что украинские нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР. По словам генерала, более 10 тысяч человек оказались под угрозой затопления. "Кроме того, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний", - заявил Мизинцев.