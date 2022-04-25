Мотоциклы «Урал» из-за санкций будут делать в Казахстане, а в России продолжат изготавливать лишь некоторые элементы

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25 апреля 2022, 22:12

Фото: pixabay.com

Знаменитые внедорожные мотоциклы с коляской «Урал» переезжают в Казахстан. Компания Ural Motorcycles, которую считают преемницей советской марки, приняла решение перенести производство в город Петропавловск.

Ранее мотоциклы делали в Свердловской области, в городе Ирбит, расположенном в 600 км от казахстанского Петропавловска. Однако продолжать производить легендарные транспортные средства в России становится непросто – из-за западных санкций не хватает комплектующих. Кроме того, это связано с запретом на импорт техники из России – большую часть мотоциклов раньше отправляли в США и другие страны.

В России продолжат изготавливать рамы и элементы корпуса, однако штат завода будет сокращен.