Страховщики назвали самый опасный вид транспорта без мотора

Для этого специалисты ВСК обработали статистику выплат по травмам, вызванным падениями с различных мобильных средств передвижения. Результаты исследований ныне более чем актуальны, поскольку наступила тёплая пора года и люди практически всех возрастов пересели на велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды и другой новомодный транспорт.
Так вот, на долю велосипедистов приходится около 70 процентов обращений в связи с падениями. 27% просьб по компенсации поступает от обладателей самокатов. Ну а скромные 3 пункта достались владельцам роликов. Если подумать, то такие цифры вполне объяснимы. Ведь велосипед может разогнать существенно большую скорость, чем его собратья. Да и падать при внештатной ситуации приходится с большей высоты.
Были озвучены и другие интересные цифры. В разрезе полов 73% травм получается мужчинами. Если же говорить о возрастной группе риска, то это несовершеннолетние (70 процентов ЧП). Далее идут люди, которым исполнилось 30. Самым опасным месяцем года считается июнь (23% эпизодов). Меньше всего травм фиксируется в марте (всего 3 процента).
Страховые компании по-разному определяют размер компенсации. Но зачастую она покрывает не только лечение в частной клинике, но и возмещение утраченного заработка за время нахождения на больничном.
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