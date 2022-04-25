В России выросло число взяток в размере до 10 тысяч рублей

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25 апреля 2022, 18:19 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, самый распространенный в России размер взятки и коммерческого подкупа колеблется в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.



В 2021 году за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп осудили в общей сложности 8721 человека (на четверть больше, чем в 2020 году) и оправдали 45 человек (почти вдвое меньше, чем годом ранее). При этом почти треть — 2479 осужденных — попались при попытке дать или взять от 10 тыс. до 50 тыс. руб. На суммах более миллиона попались всего 263 человека. Однако самым быстрорастущим сегментом оказалось мелкое (до 10 тыс. руб.) взяточничество: за него осудили 1816 человек, и это на 40% больше, чем годом ранее, в то время как количество «миллионеров» в прошлом году по сравнению с 2020-м выросло всего на 10%. За оказание и получение услуг неимущественного характера осудили в общей сложности 2478 человек.



К реальному лишению свободы приговорили 794 взяточника, то есть почти каждого десятого. Еще 1397 человек осудили условно, а 3240 человек отделались штрафом.



Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ, рассказал о различиях коррупционных преступлений. Так, по его словам, мелкую взятку можно подтвердить только за счет фиксации с поличным, там нет долгого переговорного процесса, посредников, и постфактум там ничего уже не доказать. Если речь идет о так называемой бытовой коррупции, то с ней, как правило, сталкивается условный сотрудник ГИБДД с регистратором, который фиксирует поступающие «предложения». Если же речь идет о выявлении коррупции в более дорогом сегменте, то там уже операция планируется, в этом случае взяткодатель действует либо под контролем, либо это оперативный сотрудник. Ответственности за дачу взятки они не несут.



Интересно, что в прошлом году никто не был осужден за нарушение порядка финансирования избирательной кампании, а также за подкуп участников и организаторов конкурсов.



