Собянин: За четыре года программа «Московское долголетие» объединила более 410 тыс. человек

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25 апреля 2022, 16:35

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об открытии сразу 13 районных клубов «Московского долголетия» в ходе посещения одного из них в столичном районе Вешняки.



«Поздравляю с открытием центров. Это большое событие. Я думаю, что они будут вторым домом, добрым, приветливым. Это очень важно», - подчеркнул мэр, поприветствовав посетителей новых центров по видеосвязи.



Как отметил Сергей Собянин, «Московское долголетие» возвращается к работе в полном объеме.



«Пандемия отступила. Поэтому мы открываем двери кружков, клубов, парков для того, чтобы вы полноценно занимались. Я надеюсь, что популярность «Московского долголетия» за эти годы, когда мы жили в определенных ограничениях, нисколько не уменьшилась. Мы видим, в один из первых же дней, когда мы начали открываться, количество желающих прийти заниматься в кружках, секциях, общаться друг с другом просто кратно увеличивается. И, конечно, мы не теряли времени даром. За этот период времени мы подготовили новую концепцию центров «Московского долголетия», клубов, и вот уже сегодня, с учетом ваших, вновь открывшихся клубов, уже 34 их в Москве. А до конца года будет 71», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с посетителями центра московского долголетия «Вешняки».



Он также отметил, что с 2018 года участниками программы «Московское долголетие» стали свыше 410 тыс. человек.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что центр московского долголетия «Вешняки» занимает первый этаж двухэтажного здания на улице Реутовская. В этом же здании работают другие отделения территориального центра социального обслуживания, включая пункт выдачи технических средств реабилитации.



В новом центре обустроен многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный зал, гостиная с бильярдом, настольным теннисом, с видео- и компьютерными играми, гостиная для литературных вечеров, домашний кинотеатр, работают творческие мастерские.



В материалах также сообщается, что в Москве организовано 1 тыс. 143 клуба по интересам, постоянными участниками которых являются более 22 тыс. горожан старшего возраста. За последние три года в центрах московского долголетия прошло свыше 50,6 тыс. различных офлайн- и онлайн-мероприятий.



Отмечается также, что в Вешняках идут работы по программе «Мой район». В 2022 году началась реабилитация лесопарка «Кусково». Ранее там была проведена реставрация усадьбы.



Лесопарк занимает площадь 287 га. Проект его реабилитации был подержан москвичами в ходе голосования на платформе «Активный гражданин». В ходе работ специалисты приведут в порядок семь прудов, обустроят беговые и веломаршруты, спортивные площадки, беседки для пикников. На стадионе «Фрезер» появится футбольное поле с подогревом и трибунами на 300 мест. Будет реконструирован Горбатый мост, появятся новые переходы через Лесной ручей.



В настоящее время на объекте задействованы 655 человек и 170 единиц техники.



Кроме того, в планах по благоустройству на 2022-2023 годы еще ряд крупных проектов. В городской клинической больнице №15 имени Филатова планируется открыть современный скоропомощный стационарный комплекс. Начата реконструкция головного здания детской городской поликлиники №7. Запланирована реконструкция комплекса спортивных сооружений школы олимпийского резерва №53, здания бывшего кинотеатра «Энтузиаст».



