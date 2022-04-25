Жительница Балашихи пожаловалась на яму на дороге около больницы

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25 апреля 2022, 16:27

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Жительница Подмосковья Алиса Годлевская пожаловалась на дорогу около Балашихинской больницы. У женщины есть маленькая дочь. Малышка заболела. Мама вызвала скорую помощь. С подозрением на аппендицит двухлетнюю девочку с мамой отвезли в Балашихинскую больницу на Носовихинское шоссе, что находится между станциями Железнодорожная и Кучино.

Аппендицит у дочки Алисы Годлевской не подтвердился. Врачи отправили ребенка домой. Женщина вызвала такси. Но водители не смогли проехать на территорию больницы. Маме пришлось нести дочь на руках. Алиса несла дочь и не заметила яму на дороге между инфекционным корпусом и приемным отделением, упала в нее. Ребенок, к счастью, не пострадал. А у Алисы диагностированы растяжение связок, вывих голеностопа, повреждение мышц, - сообщает Общественная служба новостей. Ей хочется в суд подать, только не очень понятно на кого – чья это ответственность за яму на дороге.

Фельдшер подмосковной скорой Дмитрий Беляков рассказал, что эта дорога – многолетняя головная боль для машин скорой. По его словам, яма на дороге между инфекционным корпусом и приемным отделением появилась давно. Руководство скорой всегда призывает бригады выезжать на вызов незамедлительно. Но с подстанции водители выезжают медленно и осторожно, боясь разбить подвеску. Особенно по ночам, поскольку дорога никак не освещается. Вот и люди начали ноги ломать.