Российские IT-компании просят правительство помочь с вычислительной техникой

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25 апреля 2022, 15:23 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Крупнейшие российские IT-компании испытывают затруднения, связанные с закупкой серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK («Вконтакте») попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». По информации участников рынка, приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, уже невозможно.



В Минпромторге заявили, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке: «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».



В VK сообщили, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру. При этом там заверили, что у компании «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».



Тем временем «Яндекс» приостановил многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри России и за рубежом на фоне санкций из-за ситуации на Украине. Впрочем, в компании отметили, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».



«Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», - рассказал Александр Сысоев, глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок».



По его словам, приобрести технику иностранного производства уже невозможно. При этом многие эксперты утверждают, что запасы российских производителей процессоров «Байкал» и «Эльбрус» тоже заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не намечается.



