Потребление яиц в РФ значительно увеличилось за последние 12 лет

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24 апреля 2022, 20:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Покупать яйца перед Пасхой – норма. От этого значительно растёт спрос. Однако в данную минуту речь идёт не только о праздниках, а о круглогодичном поедании яиц со стороны россиян. Россия заняла седьмое место в мире по объёмам их потребления. Получается, что в среднем каждый житель страны съедает 308 штук за год. Это куда больше, чем в тех же Соединённых Штатах и странах ЕС.

За последние 12 лет потребление куриных яиц в РФ на душу населения увеличилось на 23 штуки и достигло отметки 308 штук в год (или 17 кг). Такие подсчёты были озвучены экспертами из Центра Отраслевой Экспертизы Россельхозбанка. Аналитиками было выяснено, что наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге (27 кг), Китае (21 кг), Мексике и Нидерландах (20 кг). Также в список «первых по потреблению» вошли Малайзия и Люксембург (20 кг), США, Аргентина и Парагвай (по 16 кг).

Эксперты указывают, что растущее потребление яиц – это общемировой тренд. Ведь этот продукт питания не только вкусный, но ещё и очень полезный для здоровья. «Помимо того, что яйцо – самый бюджетный источник белка, это ещё и полезные жиры – лецитин, - отметила руководитель аналитиков из исследовательской компании NTech Дарья Акимова. - Не стоит забывать о том, что потребление яиц на душу населения включает в себя не только те яйца, что были съедены в чистом виде, но ещё и в переработанном, в составе других продуктов».